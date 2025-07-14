Владимирская область «делает ставку» на развитие водного туризма. Губернатор Александр Авдеев провел в Суздале совещание о перспективах развития досуга на водоемах региона. Всего, как

Владимирская область «делает ставку» на развитие водного туризма. Губернатор Александр Авдеев провел в Суздале совещание о перспективах развития досуга на водоемах региона. Всего, как отмечалось на заседании, в области около 750 малых и больших рек. В Суздале, например, по Каменке проходят разные водные маршруты на трамвайчиках, ладьях, лодках и сап-бордах. Проводятся и различные фестивали. Как