Следственный комитет по Владимирской области расследует уголовное дело в отношении 23-летнего жителя Мурома. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть

Следственный комитет по Владимирской области расследует уголовное дело в отношении 23-летнего жителя Мурома. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека. По версии следствия, трагедия произошла утром 28 июня у одного из ночных клубов Мурома. Двое рабочих из Выксы, приехавших из стран СНГ, стали свидетелями уличной драки. Один из местных жителей ударил