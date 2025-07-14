Владимирская епархия собрала «достаточно крупную сумму» для восстановления креста Красной церкви. Информация об этом появилась в телеграмм-канале митрополии меньше чем через сутки после

Владимирская епархия собрала «достаточно крупную сумму» для восстановления креста Красной церкви. Информация об этом появилась в телеграмм-канале митрополии меньше чем через сутки после старта кампании. Официальное завершение сбора средств объявили 11 июля в 23:00, удалив при этом прежнее объявление о фандрайзинге. Из поста Владимирской Епархии Теперь реализацию проекта – изготовление и установку креста на центральную