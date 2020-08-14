Полицейские напомнили подросткам правила безопасного поведения.

В Вязниковском районе прошли военно-патриотические сборы для молодежи из клубов по месту жительства, а также подростков, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел.В рамках мероприятия сотрудники ОМВД России по Вязниковскому району провели профилактические беседы с участниками слета. Инспектор отдела по делам несовершеннолетних ОМВД России по Вязниковскому району Мария Семенова разъяснила школьникам и студентам, как не стать жертвой преступления, защититься от противоправных посягательств. Напомнила о вреде употребления табака, алкоголя и наркотиков. До участников сборов была доведена информация о наступлении уголовной и административной ответственности за совершение преступлений и правонарушений, объяснила, что каждый из них несет личную ответственность за свои поступки.Командир отделения ДПС ОМВД России по Вязниковскому району Александр Семенов провел беседу, направленную на профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, снижение количества ДТП и тяжести их последствий. Александр Валерьевич рассказал об основах безопасного поведения на улице и дорогах, о причинах возникновения дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, а также о необходимости использования светоотражающих элементов в темное время суток. Затем полицейский провел блиц-опрос и проверил, насколько хорошо ребята знают Правила дорожного движения.В заключение встречи сотрудники полиции ответили на интересующие ребят вопросы.