В Камешковском районе Владимирской области судебные приставы арестовали автомобиль у гражданина,...

В Камешковском районе Владимирской области судебные приставы арестовали автомобиль у гражданина, который стал виновником дорожно - транспортного происшествия.Пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов по Владимирской области сообщает о том, что в подразделении ведомства по Камешковскому району на исполнении находились исполнительные производства в отношении 67-летнего местного жителя, который задолжал свыше 770 тысяч рублей материального ущерба и морального вреда, причиненных другому гражданину в результате дорожно - транспортного происшествия.Судебным приставом также было установлено, что в собственности у гражданина находился автомобиль Hyundai Solaris 2021 года выпуска, и им было вынесено постановление о запрете на совершение регистрационных действий в отношении транспортного средства, которое было обнаружено на парковке придомовой территории. Стоимость арестованного автомобиля составила более 800 тысяч рублей.фото : https://www.pxfuel.com/