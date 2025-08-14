Владимир Кузнецов получил должность худрука Астраханского театра, при этом остался режиссером Владимирского драмтеатра. Информация о новом назначении появилась в официальном сообществе
<a href="https://33live.ru/novosti/14-08-2025-vladimir-kuznecov-poluchil-dolzhnost-xudruka-astraxanskogo-teatra-no-ostalsya-rezhisserom-vladimirskogo-dramteatra.html" target="_blank">Владимир Кузнецов получил должность худрука Астраханского театра, но остался режиссером Владимирского драмтеатра</a> - Владимир Кузнецов получил должность худрука Астраханского театра, при этом остался режиссером Владимирского драмтеатра. Информация о новом назначении появилась в официальном сообществе
[url=https://33live.ru/novosti/14-08-2025-vladimir-kuznecov-poluchil-dolzhnost-xudruka-astraxanskogo-teatra-no-ostalsya-rezhisserom-vladimirskogo-dramteatra.html]Владимир Кузнецов получил должность худрука Астраханского театра, но остался режиссером Владимирского драмтеатра[/url] - Владимир Кузнецов получил должность худрука Астраханского театра, при этом остался режиссером Владимирского драмтеатра. Информация о новом назначении появилась в официальном сообществе