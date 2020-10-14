Новый осенний антирекорд по заболевшим. За последние сутки во Владимирской области – 76 новых КОВИД-носителей. На 4 больше, чем накануне. Всего больных теперь 8 107. В лидерах антирейтинга по

Новый осенний антирекорд по заболевшим. За последние сутки во Владимирской области – 76 новых КОВИД-носителей. На 4 больше, чем накануне. Всего больных теперь 8 107. В лидерах антирейтинга по новым заболевшим Гусь-Хрустальный (16 новых пациентов). На втором месте Муром (15 новых КОВИД-носителей), третье место антирейтинга у Владимира (13 новых заболевших). Общая статистика по области