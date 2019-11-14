Дмитрий Шепелев прервал молчание об Екатерине Тулуповой. Также популярный ведущий рассказал о воспитании сына от Жанны Фриске.
<a href="https://33live.ru/novosti/14-11-2019-poxoronivshij-friske-shepelev-vpervye-rasskazal-o-novoj-zhenshhine.html" target="_blank">Похоронивший Фриске Шепелев впервые рассказал о новой женщине</a> - Дмитрий Шепелев прервал молчание об Екатерине Тулуповой. Также популярный ведущий рассказал о воспитании сына от Жанны Фриске.
[url=https://33live.ru/novosti/14-11-2019-poxoronivshij-friske-shepelev-vpervye-rasskazal-o-novoj-zhenshhine.html]Похоронивший Фриске Шепелев впервые рассказал о новой женщине[/url] - Дмитрий Шепелев прервал молчание об Екатерине Тулуповой. Также популярный ведущий рассказал о воспитании сына от Жанны Фриске.