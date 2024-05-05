Во Владимире сотрудник автомойки похитил гаджеты из машины, которую обслуживал В начале апреля в...

Во Владимире сотрудник автомойки похитил гаджеты из машины, которую обслуживалВ начале апреля в УМВД России по городу Владимиру поступило сообщение о краже наушников, стоимостью 11 000 рублей. Заявительница пояснила, что гаджеты находились в салоне её автомобиля.В ходе работы сотрудники уголовного розыска выяснили адреса, где был автомобиль незадолго до пропажи наушников. В том числе было установлено, что машину обслуживали на одной из городских автомоек.Оперативники установили подозреваемого. Им оказался сотрудник автомойки, 33-летний местный житель."Фигурант был задержан. Он пояснил, что, когда мыл автомобиль, обратил внимание на оставленные в салоне гаджеты и решил забрать их, решив, что никто не обратит внимание на пропажу. В дальнейшем, испугавшись, что его могут найти, он выбросил наушники", - рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.Причиненный материальный ущерб фигурант возместил.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений