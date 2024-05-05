199 сортов семян, не зарегистрированных в госреестре, обнаружили на полках магазинов во Владимире, Коврове, юрьев-Польском, Муроме, Меленках, Александрове, Струнино, Киржаче, Карабаново. Об

199 сортов семян, не зарегистрированных в госреестре, обнаружили на полках магазинов во Владимире, Коврове, юрьев-Польском, Муроме, Меленках, Александрове, Струнино, Киржаче, Карабаново. Об этом рассказали в пресс-службе Россельхознадзора. Среди незаконных семян оказались морковь сортов «Зайка моя», «Нандрин», «Боро», томаты «Цыпочка», «Лось», «Пень», «Пухляш», «Сладкий шар», «Минусинский яблочный», «Минусинские стаканы», «Минусинский бочковой», «Минусинский домашний», «Пасхальное яйцо», огурцы