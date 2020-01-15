В Кабардино-Балкарии возбуждено уголовное дело в отношении россиянки, которую подозревают в торговле собственным сыном. Уточняется, что женщина подарила новорожденного ..

В Кабардино-Балкарии возбуждено уголовное дело в отношении россиянки, которую подозревают в торговле собственным сыном. Уточняется, что женщина подарила новорожденного знакомой паре.Чтобы официально оформить права новых родителей на ребенка, в свидетельство о рождении были внесены неверные сведения. В течение десяти лет мальчик рос без своей биологической матери, пишет . Позже выяснилось, что у женщины есть еще четверо несовершеннолетних детей. На допросе злоумышленница заявила, что пятый ребенок был лишним и его она бы не потянула. Теперь россиянка рискует остаться без остальных своих наследников, если будут найдены нарушения или какие-либо другие факторы, влияющие на жизнь несовершеннолетних.