Певец Егор Крид не смог сдержать слез на концерте, вспоминая свою двоюродную бабушку Таисию Васильевну.

Певец Егор Крид не смог сдержать слез на концерте, вспоминая свою двоюродную бабушку Таисию Васильевну.На одном из своих выступлений в зале ДИВС Егор Крид не смог сдержать эмоций, отдавая дань уважения своей родственнице Таисии Васильевне. Эта необыкновенная женщина, которая прожила свою жизнь на Химмаше и посвятила себя работе в химической лаборатории при местном бассейне, внесла значительный вклад в жизнь артиста.Непоколебимый дух и жизнелюбие двоюродной бабушки артиста проявились даже в 80 лет, когда женщина осмелилась совершить прыжок с парашютом, демонстрируя отвагу, которую Егор считает достойной подражания. Вспоминая о ней, Крид подчеркнул бесконечный оптимизм и любовь к жизни, которая излучалась от родственницы исполнителя хита "Сердцеедка" даже в повседневной рутине.Егор Крид расплакался перед зрителями во время выступления в Екатеринбурге. В этот вечер, говоря о своей двоюродной бабушке, рэпер признался, что женщина всегда видела в нем что-то особенное, образ ангела-хранителя, и теперь, после кончины Таисии Васильевны, музыкант чувствует, что близкая родственница стала небесным покровителем для него. Знаменитость обратилась к двоюродной бабушке со словами благодарности и любви перед собравшейся толпой.После монолога Егор Крид приступил к исполнению композиции "Берегу", но не смог довести выступление до конца. В этот момент зрители в зале встали на поддержку артистка, поклонники хором начали петь за рэпера.