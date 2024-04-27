Известный французский композитор и пианист Николя Челоро, который вот уже больше года вместе с женой живёт в нашей стране, получил паспорт гражданина Российской Федерации.

Известный французский композитор и пианист Николя Челоро, который вот уже больше года вместе с женой живёт в нашей стране, получил паспорт гражданина Российской Федерации. Об этом рассказала УМВД России по Владимирской области.Главный документ пианисту вручил начальник Управления по вопросам миграции Олег Шурыгин.Отмечается, что с момента переезда в нашу страну Николя Челоро участвовал более чем в 30 концертах.«Большинство гастролей пианиста организовано в рамках духовно-просветительских и патриотических проектов. Музыкант – автор серии фортепианных произведений, которые он назвал «Песнь Донбасса: Непокоренному народу посвящается», - говорится в сообщении пресс-службы регионального ведомства.