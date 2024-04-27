В День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах владимирские спасатели приняли участие в митинге возле памятника жертвам трагедии на Чернобыльской АЭС «Крылья».

В День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах владимирские спасатели приняли участие в митинге возле памятника жертвам трагедии на Чернобыльской АЭС «Крылья». Об этом рассказала пресс-служба ГУ МЧС России по региону.В пятницу, 26 апреля, сотрудники и ветераны ведомства возложили к мемориалу цветы.Отмечается, что одними из первых на место чернобыльской катастрофы прибыли именно сотрудники пожарных подразделений из ближайших городов и областей.