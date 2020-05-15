Забавный инцидент произошел в Приморье. Там семейство бурых медведей попало в объективы фотоловушки, установленной в национальном парке Земля леопарда.

Забавный инцидент произошел в Приморье. Там семейство бурых медведей попало в объективы фотоловушки, установленной в национальном парке "Земля леопарда".Медвежата чесали спины о дерево, и это было очень похоже на танец. Пока животные резвились, их мать ходила рядом. Таким образом эти животные исследуют территорию и оставляют метки, сообщаетЗаметив снимающую их камеру, косолапые попытались "удалить" запись. Они едва не сломали аппаратуру, ударив ее лапой и опробовав на зуб. Но техника выдержала напор медведей. Также в объектив попал "улыбающийся" тигр.