Крымский мост, как и весь полуостров, надежно защищен. И
любые попытки атак со стороны Украины будут иметь плачевные последствия для
Киева. В Москве прокомментировали план Турчинова, который, якобы, нашел способ
уничтожить Керченскую переправу.
Крымский мост, как и весь полуостров, надежно защищен. И
любые попытки атак со стороны Украины будут иметь плачевные последствия для
Киева. В Москве прокомментировали план Турчинова, который, якобы, нашел способ
уничтожить Керченскую переправу.
Крымский мост будет уничтожен за несколько минут с помощью
новых украинских крылатых ракет "Нептун", заявил бывший секретарь
Совбеза Украины Александр Турчинов. По его словам, Киеву удалось в кратчайшие
сроки модернизировать это оружие – так как Украине надо защищаться от России в
Азовском и Черном морях.
В Москве заявления украинского "специалиста",
комментируют, как обычно, с сарказмом. Во-первых, ни одного доказательства
того, что эти ракеты могут попадать в цель, Киев так и не представил – все
ограничивалось громкими заявлениями Петра Порошенко. Кроме того, Крымский мост
достаточно хорошо защищен.
"Хочется спросить бывшего главного
"оборонщика" Украины – неужели он всерьез думает,
что в случае пуска украинских ракет российские военные, открыв рот,
будут наблюдать за их полетом?", – поинтересовался депутат
Госдумы Руслан Бальбек, комментируя планы Турчинова по поводу . Парламентарий подчеркнул, что безответственные заявления
некоторых украинских политиков только вредят хрупким контактам, которые
устанавливаются между двумя странами.
В Москве надеются, что новая власть на Украине все
же будет умнее предыдущей. "Полуостров, как и , надежно
защищен. Если что-то подобное и произойдет – что маловероятно -
то Крымский мост не пострадает. А вот последствия
для Украины будут самыми плачевными", – предупредил сенатор Сергей
Цеков. Ранее в Совете Федерации, комментируя подобные выступления
украинских политиков, отмечали: любое столкновение на море с российским флотом
окончится крахом для ВМС Украины, напоминает РИА Новости.