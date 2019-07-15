Крымский мост, как и весь полуостров, надежно защищен. И любые попытки атак со стороны Украины будут иметь плачевные последствия для Киева. В Москве прокомментировали план Турчинова, который, якобы, нашел способ уничтожить Керченскую переправу.

Крымский мост, как и весь полуостров, надежно защищен. Илюбые попытки атак со стороны Украины будут иметь плачевные последствия дляКиева. В Москве прокомментировали план Турчинова, который, якобы, нашел способуничтожить Керченскую переправу.Крымский мост будет уничтожен за несколько минут с помощьюновых украинских крылатых ракет "Нептун", заявил бывший секретарьСовбеза Украины Александр Турчинов. По его словам, Киеву удалось в кратчайшиесроки модернизировать это оружие – так как Украине надо защищаться от России вАзовском и Черном морях.В Москве заявления украинского "специалиста",комментируют, как обычно, с сарказмом. Во-первых, ни одного доказательстватого, что эти ракеты могут попадать в цель, Киев так и не представил – всеограничивалось громкими заявлениями Петра Порошенко. Кроме того, Крымский мостдостаточно хорошо защищен."Хочется спросить бывшего главного"оборонщика" Украины – неужели он всерьез думает,что в случае пуска украинских ракет российские военные, открыв рот,будут наблюдать за их полетом?", – поинтересовался депутатГосдумы Руслан Бальбек, комментируя планы Турчинова по поводу . Парламентарий подчеркнул, что безответственные заявлениянекоторых украинских политиков только вредят хрупким контактам, которыеустанавливаются между двумя странами.В Москве надеются, что новая власть на Украине всеже будет умнее предыдущей. "Полуостров, как и , надежнозащищен. Если что-то подобное и произойдет – что маловероятно -то Крымский мост не пострадает. А вот последствиядля Украины будут самыми плачевными", – предупредил сенатор СергейЦеков. Ранее в Совете Федерации, комментируя подобные выступленияукраинских политиков, отмечали: любое столкновение на море с российским флотомокончится крахом для ВМС Украины, напоминает РИА Новости.