168 человек, включая 32 ребенка, обратились к медикам из-за укусов клещей.

За прошедшую неделю по данным на 14 июля во Владимирской области 168 человек, включая 32 ребенка, обратились к медикам из-за укусов клещей.К счастью, случаев клещевого вирусного энцефалита в регионе не зафиксировано. Однако, в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии выявили 11 клещей, зараженных различными инфекциями. У девяти клещей обнаружен иксодовый клещевой боррелиоз (болезнь Лайма), у двух – гранулоцитарный анаплазмоз человека.С начала сезона активности клещей в медицинские учреждения Владимирской области обратились уже 1710 человек, в том числе 413 детей.При обнаружении клеща на теле врачи настоятельно рекомендуют как можно быстрее обратиться за медицинской помощью и сдать его на анализ. Следует учитывать, что бесплатные исследования не проводятся.