Это связано с работами по схеме теплоснабжения.
<a href="https://33live.ru/novosti/15-08-2025-dvizhenie-po-dvum-ulicam-vo-vladimire-perekroyut-na-dva-dnya.html" target="_blank">Движение по двум улицам во Владимире перекроют на два дня</a> - Это связано с работами по схеме теплоснабжения.
[url=https://33live.ru/novosti/15-08-2025-dvizhenie-po-dvum-ulicam-vo-vladimire-perekroyut-na-dva-dnya.html]Движение по двум улицам во Владимире перекроют на два дня[/url] - Это связано с работами по схеме теплоснабжения.