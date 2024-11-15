Женщина передавала своему знакомому конфиденциальную информацию о юридических лицах с 16 января по 5 июня 2023 года.

Александровский городской суд Владимирской области признал виновной бывшего замначальника одного из отделов УФНС по Владимирской области в совершении преступлений, нарушающих уголовный кодекс РФ.Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, женщина передавала своему знакомому конфиденциальную информацию о юридических лицах с 16 января по 5 июня 2023 года. В том числе это были данные о камеральных налоговых проверках и аннулированных декларациях. Подсудимая признала свою вину. Суд вынес ей в наказание штраф в размере 100 тысяч рублей и запретил занимать должности с доступом к налоговой тайне на два года.Напомним, ранее мы писали, что