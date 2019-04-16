Артистка Марина Зудина стала героиней нового выпуска Youtube-шоу Училка vs ТВ. Преподаватель русского языка и литературы Татьяна Гартман обнаружила ошибку в речи звезды.

Артистка Марина Зудина стала героиней нового выпуска Youtube-шоу "Училка vs ТВ". Преподаватель русского языка и литературы Татьяна Гартман обнаружила ошибку в речи звезды.В эфире программы "Наши люди" на Первом канале актриса рассказала, что в детстве носила теплую обувь из шкуры оленей. "Единственное, чем я была обеспечена, – унтами", – подчеркнула она.По словам преподавателя, неправильно поставила ударение в слове "унты". Актриса выделила первый слог вместо второго. Интересно, что ведущая передачи Ольга Меньшова продолжила тему и употребила это слово с таким же ударением.За их разговором последовал репортаж, в котором диктор смог правильно выделить ударный слог. "У наших людей, живущих на крайнем Севере унты были повседневной обувью. Традиционно они изготовлялись вручную из шкуры оленя. В унтах можно было часами гулять и не мерзнуть", – рассказал журналист."Диктор прав. В этом слове ударение действительно падает на окончание", – заявила Татьяна Гартман. Эксперт добавила, что в некоторых словарях зафиксирован второй вариант с ударением на "у", однако литературной нормой считается первый.Напомним, что учительница русского языка и литературы завела собственный канал на Youtube шесть месяцев назад. Татьяна Гартман призналась, что устала от неграмотности тележурналистов и звезд, и хочет научить зрителей правильному русскому языку.