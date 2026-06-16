Об этом сообщил в своих соцсетях глава города Владимира Сергей Волков. Фонтан отключат до конца недели. Специалисты проведут полное обследование чаши. Необходимо оценить состояние

Об этом сообщил в своих соцсетях глава города Владимира Сергей Волков. Фонтан отключат до конца недели. Специалисты проведут полное обследование чаши. Необходимо оценить состояние оборудования, чтобы понять какие виды работ потребуются при ремонте. По итогам проверки будет вынесен вердикт и определены точные сроки работ. Это важный этап, ведь любой объект требует к себе особого внимания,