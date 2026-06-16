Определён подрядчик, который займётся обновлением смотровой площадки на улице Георгиевской в областном центре. Контракт планируется заключить с единственным участником торгов – ООО ДСК

Определён подрядчик, который займётся обновлением смотровой площадки на улице Георгиевской в областном центре. Контракт планируется заключить с единственным участником торгов – ООО ДСК «АВТОБАН» 19 июня, после чего подрядчик сразу же приступит к выполнению работ, сообщили в администрации города Владимира. В рамках контракта подрядной организации предстоит убрать чайный домик, который заслоняет часть панорамы, и