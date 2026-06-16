Полное завершение всех работ по контракту намечено на конец августа текущего года.

Выбрана подрядная организация, которая займется благоустройством одной из самых живописных точек исторического центра Владимира — смотровой площадки на улице Георгиевской. Официальное начало работ запланировано на 19 июня, сразу после заключения соответствующего контракта.Проект предусматривает комплексное обновление территории. Специалисты демонтируют чайный домик, который в настоящий момент частично перекрывает вид на городскую панораму.Кроме того, в планах — ремонт подпорной стенки, полная замена старой плитки и монтаж новой, более надежной лестницы с гранитными ступенями.Скульптура великого князя Юрия Долгорукого получит прочное основание, которое будет облицовано мансуровским гранитом.Для надежной защиты прилегающего склона от размывания специалисты установят современные водосборные лотки.