Для народной программы партии «Единая Россия» соотечественники прислали свыше двух миллионов предложений.

Для народной программы партии «Единая Россия» соотечественники прислали свыше двух миллионов предложений. Об этом на своей странице в соцсети рассказал депутат Госдумы РФ .Как подчеркнул парламентарий, столь ошеломляющие цифры являются доказательством того, что программа работает и является по-настоящему народной.На сей раз большинство поступивших от граждан инициатив направлено на укрепление статуса семьи и поддержку семей с детьми. Также жители указывают на необходимость масштабного строительства и ремонта дорог, повышения жилищной и транспортной доступности.Одним из приоритетных направлений нового документа станет ответ России на идеологические вызовы. Особое внимание будет уделено укреплению духовно-нравственных основ, сохранению исторической памяти и защите исторической правды.Кроме того, гражданам помогут адаптироваться к изменениям, происходящим на рынке труда, где с одной стороны наблюдается дефицит кадров, а с другой — появляются совершенно новые профессии.«Сегодня президент России Владимир Путин объявил выборы депутатов Государственной Думы РФ. На съезде, который состоится уже в конце июня, "Единая Россия" утвердит списки кандидатов на выборы, а также озвучит манифест — стратегический документ по дальнейшему развитию страны. В нём будет конкретно определён образ будущего страны, ради чего мы будем работать в ближайшие пять лет», — написал депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.