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<a href="https://33live.ru/novosti/16-06-2026-vo-vladimire-15-vypusknikov-napisali-ege-na-100-ballov.html" target="_blank">Во Владимире 15 выпускников написали ЕГЭ на 100 баллов</a> - Первые отличники! Стали известны имена детей из школ города Владимира, которые сдали ЕГЭ по литературе, истории и химии на 100 баллов. По химии – сразу 9 стобалльников! Химия – 9