Первые отличники! Стали известны имена детей из школ города Владимира, которые сдали ЕГЭ по литературе, истории и химии на 100 баллов. По химии – сразу 9 стобалльников! Химия – 9
Первые отличники! Стали известны имена детей из школ города Владимира, которые сдали ЕГЭ по литературе, истории и химии на 100 баллов. По химии – сразу 9 стобалльников! Химия – 9 победителей:— Гордеева Анна (ОЦ №9)— Ромашова Ангелина (ОЦ №9)— Куц Матвей (гимназия №3)— Лапочкина Алина (гимназия №3)— Румянцева Ксения (гимназия №3)— Кокувина Маргарита (школа №8)—