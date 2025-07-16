Во всех субъектах страны, в том числе во Владимирской области, по инициативе президента РФ Владимира Путина началась реализация нового нацпроекта «Экологическое благополучие», направленного на сохранение и восстановление окружающей среды.

Во всех субъектах страны, в том числе во Владимирской области, по инициативе президента РФ Владимира Путина началась реализация нового нацпроекта «Экологическое благополучие», направленного на сохранение и восстановление окружающей среды. Об этом депутат Госдумы Игорь Игошин.Регионам будут выплачиваться субсидии, часть из которых предназначается для строительства объектов по обращению с ТКО. Так, по жилому федеральному проекту Владимирская область в течение трёх лет получит порядка 300 млн рублей.Как подчеркнул парламентарий, жители региона обеспокоены экологической обстановкой и задают множество вопросов, связанных с вывозом мусора с контейнерных площадок. В связи с этим депутаты приняли ряд законов, которые помогут определить ответственных за утилизацию отходов и организовать замкнутый цикл в сфере обращения с мусором.«Правительство готово выделить на реализацию проекта более 800 миллиардов рублей. Они будут направлены на создание инфраструктуры для переработки отходов. В частности, господдержку предоставят на строительство и реконструкцию предприятий по переработке, сортировке, обезвреживанию и утилизации отходов, а также на закупку контейнеров для раздельного накопления мусора. Федеральные средства на это будут выделены на условиях софинансирования», – отметил депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.