46-летний мужчина погиб на пожаре, который случился из-за неосторожного курения. Возгорание произошло утром 16 июля в квартире на пятом этаже дома №16 на улице Крайнова во Владимире, рассказали

46-летний мужчина погиб на пожаре, который случился из-за неосторожного курения. Возгорание произошло утром 16 июля в квартире на пятом этаже дома №16 на улице Крайнова во Владимире, рассказали в пресс-службе МЧС области. Пожарных вызвали в 10:26. Прибывшие спасатели эвакуировали из дома 18 взрослых и 2 детей, а потом потушили пламя на площади 15 квадратов. В