В Камешковском районе школу не обследовали с прошлого века.

Во Владимирской области, в Камешковском районе, прокуратура выявила серьезное нарушение в школе поселка имени Горького. Здание школы, построенное в 1972 году, ни разу не подвергалось техническому обследованию. Согласно законодательству, подобные проверки должны проводиться регулярно, не реже одного раза в десятилетие, сообщили в пресс-службе прокуратуры 16 июля.В связи с этим, прокуратура обратилась в суд с иском к администрации школы, требуя провести комплексную оценку технического состояния здания с привлечением специализированной организации, имеющей соответствующую лицензию. Суд поддержал требования прокуратуры, и решение суда было выполнено.