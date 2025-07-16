В Областном перинатальном центре 15 июля появились на свет сразу трое малышей. Счастливой многодетной мамой стала жительница Гусь-Хрустального района. Это первая тройня, зарегистрированная

В Областном перинатальном центре 15 июля появились на свет сразу трое малышей. Счастливой многодетной мамой стала жительница Гусь-Хрустального района. Это первая тройня, зарегистрированная в регионе в 2025 году, сообщили в пресс-службе Правительства Владимирской области. Как сообщили в правительстве области, изначально семья ожидала третьего ребенка, но беременность оказалась многоплодной. Медики приняли решение провести кесарево сечение. В