Множество нарушений обнаружила прокуратура при проверке детских садов и школьных лагерях в Судогодском районе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Нарушения оказались самыми разными:

Множество нарушений обнаружила прокуратура при проверке детских садов и школьных лагерях в Судогодском районе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Нарушения оказались самыми разными: от неправильного хранения продуктов до общих туалетов для мальчиков и девочек. Например, на территории для прогулок средней группы детей 3-5 лет в детсаде «Малыш» поселка Головино ограждение находится не в самом хорошем