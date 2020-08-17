16 августа в эфире телеканала «Всё ТВ» видеосервиса Wink состоится эксклюзивная прямая трансляция малоизвестной оперы XVIII века «Капулетти и Монтекки», созданной по мотивам сюжета Шекспира

16 августа в эфире телеканала «Всё ТВ» видеосервиса Wink состоится эксклюзивная прямая трансляция малоизвестной оперы XVIII века «Капулетти и Монтекки», созданной по мотивам сюжета Шекспира выдающимся итальянским композитором Винченцо Беллини. Зрители увидят современную интерпретацию оперы. Постановка пройдет в рамках IX Санкт-Петербургского международного фестиваля «Опера — всем», где будут представлены шедевры оперной классики. Мероприятие, генеральным партнером