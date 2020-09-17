Безопасна ли учеба в школе? Активисты партийного проекта "Народный контроль" и представители Роспотребнадзора проверили владимирские школы.

Безопасна ли учеба в школе? Активисты партийного проекта "Народный контроль" и представители Роспотребнадзора проверили владимирские школы.Вячеслав Картухин, руководитель фракции "Единая Россия" в ЗС Владимирской области: "Мы посетили 9 и 23 школы города Владимира и убедились в том, что дезинфекция проведена на самом высоком уровне, а здоровью школьников ничего не угрожает."На входе школьные работники в масках и перчатках проверяют температуру. Если она выше нормы, ребенка отправляют домой , а класс закрывают на карантин. Дети, прошедшие температурную проверку - дезинфицирует руки сантизайзером и идут в кабинет. Рейд показал - школы полностью готовы.Ольга Прохорычева, многодетная мать: "Мне кажется, школа хорошо подготовилась к учебному году. Дети ходят сейчас в разные входы, вот у меня маленький: завуч или медработник проверяет специальным термометром температуру. Все проходит очень быстро."