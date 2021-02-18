В торговом центре “Панорама” в Собинке частично обрушилась крыша. Об этом сообщают региональное МЧС. 18 февраля около 6 вечера в тревожное ведомство поступило сообщение о ЧП в торговом

В торговом центре “Панорама” в Собинке частично обрушилась крыша. Об этом сообщают региональное МЧС. 18 февраля около 6 вечера в тревожное ведомство поступило сообщение о ЧП в торговом центре. Предварительная площадь обрушения кровли 300 квадратных метров, торговые помещения не пострадали. Погибших и пострадавших нет. Судя по предупреждению МЧС области, обрушение могло произойти из-за неочищенной от