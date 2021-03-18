В квартире в одном из домов подмосковной Балашихи было обнаружено тело 13-летнего подростка, передает . Сообщается, что перед смертью школьник поссорился с матерью. Обстоятельства и причины ..
<a href="https://33live.ru/novosti/18-03-2021-v-kvartire-pod-moskvoj-nashli-mertvym-shkolnika.html" target="_blank">В квартире под Москвой нашли мертвым школьника</a> - В квартире в одном из домов подмосковной Балашихи было обнаружено тело 13-летнего подростка, передает . Сообщается, что перед смертью школьник поссорился с матерью. Обстоятельства и причины ..
[url=https://33live.ru/novosti/18-03-2021-v-kvartire-pod-moskvoj-nashli-mertvym-shkolnika.html]В квартире под Москвой нашли мертвым школьника[/url] - В квартире в одном из домов подмосковной Балашихи было обнаружено тело 13-летнего подростка, передает . Сообщается, что перед смертью школьник поссорился с матерью. Обстоятельства и причины ..