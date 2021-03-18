В квартире в одном из домов подмосковной Балашихи было обнаружено тело 13-летнего подростка, передает . Сообщается, что перед смертью школьник поссорился с матерью. Обстоятельства и причины ..

В квартире в одном из домов подмосковной Балашихи было обнаружено тело 13-летнего подростка, передает "". Сообщается, что перед смертью школьник поссорился с матерью. Обстоятельства и причины жуткой трагедии теперь предстоит выяснить сотрудникам прокуратуры.