В жизни бывшего президента Украины Петра Порошенко произойдут большие перемены. По словам таролога Натальи Копневой, скоро бизнесмен получит шанс вновь оказаться у руля.
В жизни бывшего президента Украины Петра Порошенко произойдут большие перемены. По словам таролога Натальи Копневой, скоро бизнесмен получит шанс вновь оказаться у руля.
"У Петра Алексеевича сейчас не
самый лучший период в жизни, все навалилось разом. Но этого и следовало
ожидать, так как недовольных его работой огромное количество, а друзей – единицы.
Когда Порошенко был у руля, "единомышленники" окружали его, но после ухода с
поста президента их ряды стали уменьшаться", – рассказала "Дни.ру"
Ближайшие полгода будут полны
проблем. И, в принципе, Порошенко и сам понимал, что события будут разворачиваться
по такому сценарию. Тем не менее бывший глава Украины не теряет веры, что ситуация
нормализуется. Можно сказать, что он рвется в бой и верит даже в чудо. На
самом деле перед ним открыты дороги, и он может найти новые сферы для
реализации себя.
Однако явно потерял
веру в людей. Ему кажется, что вокруг один обман, что его окружают люди с нечистой
совестью, – он разочарован происходящим. Петр Алексеевич опасается, что
останется совсем один.
Карты не показывают, что он
попадет в тюрьму. Имея огромный потенциал и оставшиеся связи, он, скорее всего,
отвоюет свои позиции. Вероятность положительного исхода в его делах высока.
Однако в раскладе есть интересный момент: Таро показывают, что он останется у
власти и через некоторое время может опять оказаться у руля.