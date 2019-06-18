В жизни бывшего президента Украины Петра Порошенко произойдут большие перемены. По словам таролога Натальи Копневой, скоро бизнесмен получит шанс вновь оказаться у руля.

В жизни бывшего президента Украины Петра Порошенко произойдут большие перемены. По словам таролога Натальи Копневой, скоро бизнесмен получит шанс вновь оказаться у руля."У Петра Алексеевича сейчас несамый лучший период в жизни, все навалилось разом. Но этого и следовалоожидать, так как недовольных его работой огромное количество, а друзей – единицы.Когда Порошенко был у руля, "единомышленники" окружали его, но после ухода споста президента их ряды стали уменьшаться", – рассказала "Дни.ру"Ближайшие полгода будут полныпроблем. И, в принципе, Порошенко и сам понимал, что события будут разворачиватьсяпо такому сценарию. Тем не менее бывший глава Украины не теряет веры, что ситуациянормализуется. Можно сказать, что он рвется в бой и верит даже в чудо. Насамом деле перед ним открыты дороги, и он может найти новые сферы дляреализации себя.Однако явно потерялверу в людей. Ему кажется, что вокруг один обман, что его окружают люди с нечистойсовестью, – он разочарован происходящим. Петр Алексеевич опасается, чтоостанется совсем один.Карты не показывают, что онпопадет в тюрьму. Имея огромный потенциал и оставшиеся связи, он, скорее всего,отвоюет свои позиции. Вероятность положительного исхода в его делах высока.Однако в раскладе есть интересный момент: Таро показывают, что он останется увласти и через некоторое время может опять оказаться у руля.