Еще один «Фермерский островок» открылся во Владимире. Его можно найти на проспекте Строителей у остановки «Педагогический институт». Проект помогает фермерам и небольшим производителям

Еще один «Фермерский островок» открылся во Владимире. Его можно найти на проспекте Строителей у остановки «Педагогический институт». Проект помогает фермерам и небольшим производителям пищевой продукции расширить географию поставок, рассказали в пресс-службе правительства. В «Островке» можно найти свежие молоко, творог, кисломолочную продукцию, хлеб, выпечку, мёд, перепелиные яйца, мясные полуфабрикаты, соки, морсы, овощные консервы, сезонные ягоды, фрукты,