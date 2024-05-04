Владимирцам рассказали о полезных свойствах черемши Черемша – травянистый многолетник семейства...

Владимирцам рассказали о полезных свойствах черемшиЧеремша – травянистый многолетник семейства амариллисовые. На вкус оно острое, пряное, чем-то напоминает чеснок. Любопытно, что если размять лист черемши, можно почувствовать острый чесночный аромат.В проекте Роспотребнадзора «Здоровое питание» рассказали, как появилось это растение, и чем оно полезно.Черемша была известна еще в Древнем Риме, а также древним кельтам и германцам. Применению этого растения в кулинарии поспособствовал король Карл Великий, поклонник острых приправ и специй. Он издал указ, в котором было велено выращивать эту траву во всех угодьях.Сейчас черемша произрастает в Центральной и Южной Европе, на Кавказе, в Сибири, Турции. В садах и огородах культивируется редко, собирают в основном дикорастущую черемшу. Растение устойчиво к холодам, поэтому его можно встретить на границе с тундрой.Польза черемшиЭто растение содержит растительную клетчатку, аскорбиновую, фолиевую кислоту, полезные эфирные масла, каротин, витамин С, фитонциды. Как и все пряные травы, эта зелень способствует повышению аппетита и хорошей работе кишечника, обладает бактерицидными свойствами.Важно: пряность не рекомендуется употреблять при аллергии и проблемах с пищеварением (язва желудка, гастрит, панкреатит), а также больным гепатитом. Перед употреблением проконсультируйтесь с врачом.Как есть и хранить?Черемшу подают к мясным и овощным блюдам как зелень, маринуют, засаливают, квасят, добавляют в салаты, запеканки, супы. При этом нужно учитывать остроту и пряный вкус растения – лучше добавлять ее в небольшом количестве.Свежая черемша хранится в прохладном месте не более трех суток.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений