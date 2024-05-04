Трехкомпонентная вакцина против кори, краснухи и паротита поступила во Владимирскую область.

Во Владимирскую область поступила трехкомпонентная вакцина против кори, краснухи и паротита в количестве 11430 доз. С начала декабря 2023 года по конец марта 2024 года было получено 6650 доз данного препарата.Этот препарат предназначен для вакцинации детей, и для получения прививки необходимо обратиться к участковому педиатру. Также в ближайшее время ожидается поставка вакцины против вируса папилломы человека (ВПЧ) в неуточненном количестве.