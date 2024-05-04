Во Владимире двум семьям, проживавшим в аварийном доме, предоставлено благоустроенной жильё Жители...

Во Владимире двум семьям, проживавшим в аварийном доме, предоставлено благоустроенной жильёЖители Владимира обратились в прокуратуру по вопросу аварийного жилья. Была проведена проверка.Установлено, что многоквартирный дом № 7 по улице К. Маркса в городе Владимире 1917 года постройки, в котором заявителям по договорам социального найма предоставлены квартиры, в 2014 году признан аварийным и подлежащим сносу.Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в соответствии с заключением экспертизы состояние несущих конструкций здания (фундаментов, перекрытий, кровли) являлось аварийным, дальнейшая его эксплуатация несла реальную угрозу безопасности жильцов.Однако обратившиеся и члены их семей продолжали проживать в небезопасных условиях.В итоге прокурор обратился в суд с требованием об обязании городской администрации незамедлительно отселить семьи заявителей из аварийного дома и обеспечить иными жилыми помещениями.Требования прокурора судом удовлетворены.Решение суда исполнено: обеим семьям на основании договоров социального найма предоставлены благоустроенные квартиры.Фото: пресс-служба областной прокуратуры