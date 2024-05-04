По итогам разбирательств с сотрудниками рассчитались.

Как сообщили в прокуратуре Владимирской области, сотрудники компании, специализирующейся на обработке металлических изделий, получили компенсацию за задержку выплаты зарплаты и аванса. Виновное лицо было привлечено к административной ответственности и оштрафовано.Сотрудники получали зарплату и аванс с опозданиями до десяти дней с декабря 2023 по февраль 2024 года. Работодатель не начислял и не выплачивал компенсацию за каждый день задержки, что противоречит трудовому законодательству. После обращения работников в правоохранительные органы было возбуждено административное дело по статье о невыплате заработной платы в установленный срок. Сотрудники были рассчитаны и получили компенсацию.