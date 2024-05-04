Число фальшивых денег во Владимирской области сократилось почти в два раза В пресс-службе...

Число фальшивых денег во Владимирской области сократилось почти в два разаВ пресс-службе Отделения Банка России по Владимирской области сообщили о сокращении числа фальшивых денег в регионе.Таким образом, в 1 квартале 2024 года выявили 23 подделки. В январе-марте прошлого года их было 40.Больше половины выявленных банкирами поддельных банкнот ― номиналом 5 тысяч рублей. Их изъято из обращения 16 штук. Двухтысячных подделок всего 2 купюры, тысячерублевых — 4, и всего одна десятирублевая.Фото: пресс-служба Отделения Банка России по Владимирской области