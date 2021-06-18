84-летняя женщина оставила сумку в камере хранения магазина. Ячейку пенсионерка закрыть забыла. После покупок женщина обнаружила пропажу 23 тысяч рублей. По информации УМВД по Владимирской

84-летняя женщина оставила сумку в камере хранения магазина. Ячейку пенсионерка закрыть забыла. После покупок женщина обнаружила пропажу 23 тысяч рублей. По информации УМВД по Владимирской области, сразу же была задержана 20-летняя жительница Вязниковского района. Она увидела, как пенсионерка получала пенсию в отделении связи и проследила за ней. Когда пожилая женщина оставила сумку в камере хранения