Сообщение о возгорании в многоквартирном доме №77 на улице Горького в областном центре поступило в МЧС 17 июня, в 22.14. Пожар возник в квартире на 4 этаже. Огонь вспыхнул на кухне и

Сообщение о возгорании в многоквартирном доме №77 на улице Горького в областном центре поступило в МЧС 17 июня, в 22.14. Пожар возник в квартире на 4 этаже. Огонь вспыхнул на кухне и распространился на площади 10 квадратных метров. Сотрудники МЧС эвакуировали из подъезда двадцать человек, в том числе пятерых детей. С помощью спасательных устройств вывели