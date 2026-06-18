Светофорный объект переведён в локальный адаптивный режим, при котором устройство самостоятельно автоматически изменяет длительность сигналов. Время каждой фазы зависит от текущей

Светофорный объект переведён в локальный адаптивный режим, при котором устройство самостоятельно автоматически изменяет длительность сигналов. Время каждой фазы зависит от текущей транспортной ситуации. Данные об интенсивности движения система получает с видеодетекторов транспорта, установленных на перекрёстке. «Умные» светофоры необходимы для оптимизации дорожного движения, исходя из показателей интенсивности дорожного потока в режиме реального времени, сообщает Центр безопасности