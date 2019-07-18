Телеведущая уже сейчас задумалась о будущем наследника.
Виктория Лопырева надеется, что не переборщит с любовью и вырастит настоящего
мужчину.
Телеведущая уже сейчас задумалась о будущем наследника.
Виктория Лопырева надеется, что не переборщит с любовью и вырастит настоящего
мужчину.
В личном Instagram знаменитость опубликовала свежее фото сына – пятимесячного Марка Лео. На снимке не видно лица малыша, Виктория Лопырева предпочитает
скрывать его от любопытных газ.
Ниже звезда порассуждала о собственном материнском
долге. Виктория боится наделать ошибок в воспитании.
"Никто еще не придумал, как контролировать любовь, а любовь
к сыну – тем более 💙. Так хочется дать ему
ровно столько, сколько ему необходимо: ни больше, ни меньше. Так часто слышу
фразы о том, что кого-то в детстве не долюбили и отсюда тянется череда проблем
во взаимоотношениях во взрослой жизни или, наоборот, кого-то слегка задушили
гипер опекой и заботой (орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)",
– написала .
Знаменитость надеется, что в будущем спутница жизни Марка Лео
отблагодарит ее за воспитание настоящего мужчины. По крайней мере сегодня теледива приложит все усилия,
чтобы ее сын вырос самодостаточным, воспитанным и счастливым человеком.
Напомним, 35-летняя родила первенца в
феврале 2019 года. Какое-то время знаменитость скрывала имя отца малыша, и со временем стало понятно почему: им оказался бизнесмен Игорь Булатов. Предприниматель
состоял в браке с подругой теледивы Татой Карапетян.