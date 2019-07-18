Телеведущая уже сейчас задумалась о будущем наследника. Виктория Лопырева надеется, что не переборщит с любовью и вырастит настоящего мужчину.

Телеведущая уже сейчас задумалась о будущем наследника.Виктория Лопырева надеется, что не переборщит с любовью и вырастит настоящегомужчину.В личном Instagram знаменитость опубликовала свежее фото сына – пятимесячного Марка Лео. На снимке не видно лица малыша, Виктория Лопырева предпочитаетскрывать его от любопытных газ.Ниже звезда порассуждала о собственном материнскомдолге. Виктория боится наделать ошибок в воспитании."Никто еще не придумал, как контролировать любовь, а любовьк сыну – тем более 💙. Так хочется дать емуровно столько, сколько ему необходимо: ни больше, ни меньше. Так часто слышуфразы о том, что кого-то в детстве не долюбили и отсюда тянется череда проблемво взаимоотношениях во взрослой жизни или, наоборот, кого-то слегка задушилигипер опекой и заботой (орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)",– написала .Знаменитость надеется, что в будущем спутница жизни Марка Леоотблагодарит ее за воспитание настоящего мужчины. По крайней мере сегодня теледива приложит все усилия,чтобы ее сын вырос самодостаточным, воспитанным и счастливым человеком.Напомним, 35-летняя родила первенца вфеврале 2019 года. Какое-то время знаменитость скрывала имя отца малыша, и со временем стало понятно почему: им оказался бизнесмен Игорь Булатов. Предпринимательсостоял в браке с подругой теледивы Татой Карапетян.