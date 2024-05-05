Спортсмены из Владимирской области завоевали семь медалей Первенства России и Всероссийских...

Спортсмены из Владимирской области завоевали семь медалей Первенства России и Всероссийских соревнований по стрельбеВ Ижевске завершились лично-командное Первенство России по стрельбе из пневматического оружия и Всероссийские соревнования по стрельбе из малокалиберного оружия среди юношей и девушек в возрасте до 17 лет.В спортивных мероприятиях приняли участие более 530 юных атлетов из 45 регионов страны. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Владимирской области.Команду Владимирской области представляли шесть спортсменов из Юрьев-Польского, самая младшая участница – 13-летняя Ева Мелентьева.По итогам состязаний наша команда завоевала семь медалей:Бронза Всероссийских соревнований досталась Эвелине Синяевой в олимпийском упражнении «Малокалиберная винтовка, стрельба из трёх положений на дистанции 50 метров».Серебряная медаль досталась Егору Пелевину в олимпийском упражнении «Пневматическая винтовка, дистанция 10 м, юноши».Бронзовую медаль завоевали Диана Старцева, Эвелина Синяева и Ева Мелентьева в командном упражнении «Пневматическая винтовка, дистанция 10 м». В сложной и упорной борьбе девочки прошли в финал с четвёртой позиции и со счётом 16:2 одержали победу над командой из Ямало-Ненецкого автономного округа.В заключительный соревновательный день обладателями золотой медали стали Егор Пелевин и Эвелина Синяева. В олимпийской дисциплине «Пневматическая винтовка, пара смешанная, дистанция 10 метров».Они вышли в финал с лучшим результатом и одержали уверенную победу над командой из Ярославской области со счётом 17:3.Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области