Роспотребнадзор напоминает владимирцам правила безопасности на майских праздниках Наступили...

Роспотребнадзор напоминает владимирцам правила безопасности на майских праздникахНаступили долгожданные выходные – время традиционных пикников. Чтобы отдых был ничем не испорчен, Роспотребнадзор напоминает про меры предосторожности.Вот несколько правил, которые обязательно нужно соблюдать:продукты приобретайте в стационарных предприятиях торговли;не покупайте мясо и другие продукты неизвестного происхождения в местах неустановленной торговли, неизвестного происхождения, без сопроводительных документов;для переноса и хранения скоропортящихся продуктов используйте сумку-холодильник;лучше не брать с собой на пикник молочные и маринованные продукты, копчености, яйца и кондитерские изделия с кремом – все они служат питательной средой для болезнетворных микробов;для приготовления блюд используйте разные кухонные принадлежности (ножи, разделочные доски): одни – для сырых продуктов, другие – для готовой пищи;следите за тем, чтобы соки от мяса, курицы, рыбы и любых других сырых продуктов не загрязнили готовую пищу (например, салаты, фрукты и овощи).Обязательно поместите продукты в пластиковые контейнеры с плотной крышкой или заверните в пищевую пленку. Вся еда должна быть надежно защищена от насекомых, грызунов и других животных, которые являются переносчиками патогенных микроорганизмов.Советы по приготовлению мяса:мясо для шашлыков нарезайте небольшими кусками для качественной прожарки;если вы запекаете мясо, также возьмите небольшие куски, что обеспечит термическую обработку внутри куска (обработку проводите в течение 1,5–2 часов);используйте для жарки готовый древесный уголь, металлические шампуры, а для еды – одноразовую посуду и столовые приборы;шашлык жарьте непосредственно перед употреблением;используйте специи, которые обладают обеззараживающими свойствами (красный и черный перец, шафран, тимьян, куркума, горчица);помните, что приготовление на мангале не гарантирует полной безопасности – бактерии погибают лишь при 70–75 градусах.Помните о правилах личной гигиены:мойте руки с мылом перед приготовлением и приемом пищи;если такой возможности нет, для обработки рук используйте антисептик и антибактериальные влажные салфетки;овощи и фрукты мойте только бутилированной или кипяченой водой;не берите воду из водоема, не используйте ее для приготовления блюд;пейте только кипяченую или бутилированную воду, воду из родников и колодцев обязательно перед употреблением вскипятите;если почувствовали себя плохо, не занимайтесь самолечением, а сразу обратитесь к врачу.Фото: проект Роспотребнадзора "О здоровом питании"; Fusion Brain, платформа для генерации изображений