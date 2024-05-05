Как жителям Владимирской области защитить себя и ребенка от кишечных инфекций? Эксперты проекта...

Как жителям Владимирской области защитить себя и ребенка от кишечных инфекций?Эксперты проекта Роспотребнадзора «Санпросвет» рассказали простые, но очень важные правила, которые нужно соблюдать, чтобы избежать опасных заболеваний.Скоро лето, а значит, повышается риск подхватить кишечное заболевание, так как создаются идеальные условия для размножения вирусов и бактерий за счет влажности и высокой температуры.Инфекции, поражающие желудочно-кишечный тракт, делят на два типа:- Бактериальные (дизентерия, сальмонеллез, брюшной тиф, холера, иерсиниоз)- Вирусные (ротавирусная, аденовирусная, энтеровирусная, норовирусная, гепатит А).Возбудители попадают в пищеварительный тракт и вызывают неприятные симптомы: повышенную температуру, тошноту, рвоту, диарею и, как следствие, – обезвоживание. Все это очень опасно, особенно для детского организма.Чтобы уберечь себя и своих детей от кишечных инфекций, нужно соблюдать правила гигиены:1. Тщательно мойте руки с мылом. Это простая процедура защитит вас от многих заболеваний. Она снижает риск заражения на 30–50%. Мыть руки нужно не только перед едой, но и после улицы и посещения туалета, уборки, готовки. Обязательно приучите к этому ребенка. Регулярно показывайте своим примером, сделайте это обязательным ритуалом.2. Следите за чистотой ногтей ребенка, подстригайте их коротко, регулярно чистите.3. Не давайте малышу тянуть руки и различные предметы в рот. Особенно внимательными нужно быть на улице, на детской площадке, в песочнице, где маленькие дети любят подбирать чужие игрушки и мусор. Носите с собой детские антибактериальные салфетки или детский антисептик.4. Перед использованием обязательно кипятите воду, желательно предварительно ее отфильтровав, либо покупайте бутилированную в проверенных магазинах. Важно: кипяченая вода имеет срок годности – 4–6 часов.5. Тщательно промывайте ягоды, фрукты и овощи под проточной водой со щеточкой, а затем ошпаривайте кипятком. Полезные свойства продуктов не пострадают, зато возбудители инфекции погибнут. Ни в коем случае не давайте детям немытые плоды, протертые, например, лишь влажной салфеткой или тряпкой.6. Старайтесь готовить мясо, рыбу, салаты на один раз. Можно хранить остатки пищи в холодильнике, но недолго – не более шести часов.7. Важна тщательная тепловая обработка продуктов – при температуре выше 70 °С, - тогда погибают практически все опасные микроорганизмы.8. Следите за чистотой помещений. Периодически протирайте все поверхности влажной тряпкой, особенно если у вас есть животные; игрушки промывайте в мыльном растворе.9. Очень важна гигиена на кухне. Это место, где мы принимаем пищу, поэтому мыть его нужно особенно тщательно. Своевременно выносите мусор. Не ставьте пакеты из магазина на стол.10. Используйте отдельные разделочные доски для разных типов продуктов и меняйте доски по мере изнашивания. Соблюдайте «товарное соседство» в холодильнике, а именно – не держите сырые продукты (мясо, рыбу, птицу) рядом с готовыми, так как в сырой еде могут содержаться патогенные микроорганизмы.11. Не покупайте продукты в непроверенных местах. Избегайте сомнительных палаток с блинами, шаурмой, пирогами. Таких точек продаж сейчас очень много, и проверить их все на соблюдение санитарно-гигиенических норм невозможно.12. Не пробуйте фрукты и овощи, взятые с прилавка на рынке или сорванные с грядки на даче. Сначала их надо помыть.13. Орехи, купленные на развес, обязательно нужно мыть перед употреблением. Причем мыть надо как очищенные орехи, так и целые, в скорлупе. Также орехи можно подвергнуть тепловой обработке – подержать в духовке 8–10 минут при температуре 150 °С.14. Вакцинируйтесь. К сожалению, с кишечными инфекциями ситуация непростая. Ученые во всем мире разрабатывают вакцины от различных возбудителей, но пока можно сделать прививки только от гепатита А и ротавируса. Тем не менее, не пренебрегайте шансом обезопасить себя и своего ребенка.Важно: при появлении симптомов кишечной инфекции обращайтесь к врачу.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений