Когда отступят заморозки и придет тепло во Владимирскую область? Потепление в 33-м регионе...

Когда отступят заморозки и придет тепло во Владимирскую область?Потепление в 33-м регионе ожидается только ближе к 10 мая. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, холода полностью отступят к 11–12 мая."Ночью прогнозируется от 0 до 5 градусов, а днем – от 10 до 15 градусов", – уточнил он.Вильфанд также подчеркнул, что подобная температура воздуха будет ниже нормы на пять градусов.Кроме того, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что самая холодная погода в этом месяце за последние 25 лет ожидается 9 мая.По его словам, температура воздуха в этот день будет на 10 градусов ниже климатической нормы, что соответствует показателям конца марта.При этом, как он утверждает, 9 мая возможны кратковременные осадки в виде снега и дождя.Завтра (6 мая 2024 года) погода во Владимирской области будет без осадков. Максимальная температура воздуха днем +10°C. Ночью столбик термометра опустится до 0.. +2°C.Ветер западный, до 8 м/сАтмосферное давление в течение суток повысится с 740 до 746 мм ртутного столба.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений