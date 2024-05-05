Автомобиль «Рено» вылетел в кювет на М-7 в Собинском районе. ДТП произошло в селе Ворша, рассказали в службе ГО, ПБ и ЧС. Вероятно, водитель не справился с управлением. Пострадал один человек.

Автомобиль «Рено» вылетел в кювет на М-7 в Собинском районе. ДТП произошло в селе Ворша, рассказали в службе ГО, ПБ и ЧС. Вероятно, водитель не справился с управлением. Пострадал один человек. Судя по кадрам с места аварии, автомобиль врезался в столб – в районе левой пассажирской двери видна глубокая вертикальная вмятина, заднюю часть серьезно покорежило.